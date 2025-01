Ilrestodelcarlino.it - Prevendita attiva a prezzo dinamico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Partita ladei biglietti per la partita Cesena-Cittadella, in programma domenica, alle 17.15 all’Orogel Stadium Manuzzi. I tagliandi sono disponibili online sul sito Vivaticket, presso il Coordinamento Clubs Cesena e anche in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket. Il Coordinamento Clubs Cesena osserverà i seguenti orari di apertura fino a domenica 12 gennaio: da oggi a venerdì 10 gennaio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; sabato 11 gennaio, dalle 9 alle 12.30; domenica 12 gennaio dalle 10 alle 16.30. Anche per ladella sfida contro il Cittadella sarà attivo il sistema didei biglietti che prevede la suddivisione del periodo diin tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da undifferente. L’importo deldei tagliandi varierà rispetto alle tariffe intere previste, in base all’analisi di numerosi fattori correlati al prossimo match e all’andamento dellastessa.