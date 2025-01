Ilgiorno.it - Planet Farms, l’araba fenice. Il rogo e la rinascita green

Leggi su Ilgiorno.it

Cirimido (Como) – Comeche risorge dalle sue ceneri è ripartita da Cirimido, in provincia di Como, l’avventura della, azienda di riferimento nel settore del vertical farming che il gennaio scorso dovette rinunciare a causa di un furioso incendio all’impianto realizzato a Cavenago Brianza nel Milanese. Facendo di necessità virtù l’azienda si è messa a correre e ha pochi mesi ha realizzato proprio nel Comasco una delle vertical farm più grandi al mondo, una fabbrica del futuro in grado di produrre insalate e pesto che poi finiscono sugli scaffali di oltre 500 supermercati del Nord Italia. Nell’impianto di Cirimido, che si sviluppa su un’area di 40mila metri quadri e per le sue linee futuristiche sembra un’astronave appena atterrata ai margini dell’A9, l’autostrada dei Laghi che da Milano porta a Como, l’intelligenza artificiale è alleata dell’uomo per garantire una produzione pienamente ecosostenibile e con le massime garanzie per il consumatore di igiene e freschezza.