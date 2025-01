Pg Milano | per Abedini non cambia nulla

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.40 Dopo la liberazione di Cecilia Sala, "la situazione diè invariata". Lo dice la Pg milanese Nanni, che prosegue: l'ingegnere iraniano in cella per accuse di terrorismo e su mandato Usa "è in arresto provvisorio in carcere" in attesa della decisione dell'Appello sull'istanza di arresti domiciliari. Noi abbiamo dato parere negativo non vincolante". Per l'estradizione bisogna aspettare le carte dagli Usa, "ci sono 40 giorni per averle. Con gli Usa abbiamo un trattato internazionale che va rispettato".