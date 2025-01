Quotidiano.net - Palazzo Chigi: discussione su emendamenti per legge costituzionale sulla separazione delle carriere

Leggi su Quotidiano.net

"L'incontro diè stato determinato dal fatto che questa mattina sono stati presentati deglida parte di una forza della maggioranza alladei magistrati. Lainizierà alle 16.30 e noi abbiamo dovuto, in un certo senso, ricomporre questa dialettica interna perché il provvedimento deve essere blindato". Lo ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio lasciando. Il riferimento è addi FI. "Eventuali correzioni - ha aggiunto - porterebbero a uno slittamento di quello che per noi è la madre di tutte le riforme e quindi abbiamo raggiunto un accordo e questisaranno gestiti in un altro modo". "Questa è una cosa di cui in questo momento non sto proprio riflettendo.