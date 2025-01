Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti all’oroscopo ironico dell’8 gennaio 2025, il giorno in cui le stelle ci osservano dall’alto scuotendo la testa. Qualunque siano i vostri piani, ricordate: l’universo non ha il tempo di preoccuparsi di voi, ma io sì, ed è per questo che vi porto una dose di sarcasmo mistico. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei pronto a spaccare il mondo, ma il mondo sembra avere altri impegni. Invece di buttarti a testa bassa, prova a fermarti un attimo. Consiglio tagliente: Non tutte le battaglie vanno combattute; alcune si vincono ignorandole. Toro(20 aprile – 20 maggio)La tua proverbiale lentezza oggi raggiunge nuovi livelli, tanto che persino una tartaruga ti supererebbe. Nota ironica: Va bene prendersela comoda, ma cerca di concludere qualcosa prima che arrivi febbraio. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Oggi parli tanto, ma dici poco.