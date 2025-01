Ilrestodelcarlino.it - Nominato monsignor Caiazzo. Nuovo vescovo dalla Basilicata

Antonio Giuseppe, ha proferito ilin scadenza Douglas Regattieri schiudendo il nome del successore, ieri mattina in una Cattedrale gremita, raccolta e assai incuriosita. Subitaneo l’applauso, unitamente agli sguardi dei molti astanti che si incrociavano nelle panche ignari di chi si trattasse. Sessantotto anni (sette prima della pensione), calabrese di nascita, è stato eletto alla sede arcivescovile di Matera-Irsina nel 2016. Sette anni dopo ha preso in carico anche la sede vescovile di Tricarico. Non è stata ancora ufficializzata la data, ma si insedierà fra pochi giorni. L’annuncio della sua nomina è stato dato simultaneamente nelle diocesi e di Cesena-Sarsina e di Matera-Irsina e Tricarico. Oltre a sacerdoti, suore, diaconi, operatori pastorali e semplici fedeli sono intervenuti anche rappresentanti delle istituzioni.