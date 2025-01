Ilfattoquotidiano.it - Morto il culturista e influencer sudcoreano: “Mi sento molto solo. Ho lottato contro la depressione e ho ricevuto cure psichiatriche”

“Holae ho. Sono sorte poi delle difficoltà finanziarie perché non sono stato in grado di continuare le mie attività su YouTube. Mi, anche se non dovrei. Ritroverò la strada per me stesso e tornerò un giorno“. Ma poi non è più tornato. Sono sono alcune della affermazioni, fatte tre mesi fa, delcoreano Seung-Hyun,a soli 35 anni.A darne la notizia è stato il fratello del bodybuilder: “Il 5 gennaio 2025, alle 15:51, mio ??fratello Seung Hyun è andato in paradiso per motivi di salute. I nostri genitori sono profondamente addolorati, quindi non riceveremo visite alla sala commemorativa. Pregate per il suo riposo sereno nei vostri cuori”.Park Seung-Yyun era diventato una figura di spicco nel mondo del bodybuilding quando, nel 2019, ha confessato pubblicamente di aver fatto uso improprio di steroidi.