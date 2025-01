Thesocialpost.it - Milano, incendio in un palazzo a Corsico: i condomini fuggono

Leggi su Thesocialpost.it

Un violentoè scoppiato nel tardo pomeriggio di martedì 7 gennaio nel sottotetto di un edificio a, comune della provincia di. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera struttura soprastante, causando il cedimento del tetto.Leggi anche: San Silvestro,nella notte: le fiamme in un albergoIl video dell’sono riusciti a lasciare l’edificio in tempo, evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati, anche se alcuni occupanti sono stati sottoposti a controlli medici a scopo precauzionale.Sul luogo dell’sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. L’edificio è stato completamente evacuato per garantire l’incolumità dei residenti.