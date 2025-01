Ilgiorno.it - Merate, morto Umberto il pastore-pellegrino che girava a piedi l’Italia

, 8 gennaio 2025 –ilnell’abitazione di chi gli aveva aperto le porte di una propria casa in disuso per aiutarlo. Lo ha stroncato un malore. Si è spento il giorno dell’Epifania, a San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia.Quinterio aveva 58 anni. Era originario di, il suo paese natio e dell’infanzia., per placare l’inquietudine interiore che da giovane lo ha spinto a diventare, prima in Maremma, poi nel Cuneese, e successivamente, il, 18 aprile 2013, in seguito all’incontro con un sacerdote e alla lettura del libro “Racconti di unrusso”, un testo ascetico di metà Ottocento, a diventare a suo volta, come il protagonista del libro che gli ha cambiato la vita. Zaino in spalla con i pochi averi, un bastone per sostenersi, un sacco a pelo, un crocefisso al collo,girovagava per, senza nemmeno il cellulare in tasca.