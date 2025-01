Iltempo.it - Macron vs Meloni: la sinistra è per i satelliti europei, ma in orbita non c'è nulla

Un accordo tra Italia e Space X per l'utilizzo del sistema di telecomunicazioni satellitari Starlink è un'opportunità, non una minaccia. A rassicurare gli italiani rispetto all'indiscrezione, diffusa dall'agenzia americana Bloomberg, è lo stesso Musk. Il patron di Tesla, rispondendo a un post del vicepremier Salvini, spiega come l'accordo tra la sua azienda e Palazzo Chigi è qualcosa di «fantastico» e che «altri paesi chiederanno di adottarlo». Probabilmente anche la Germania di Scholz e la Francia di. Non è da escludere, quindi, che quel Emmanuel che accusa Elon di sostenere una nuova «internazionale reazionaria», alla fine, possa accodarsi. Non è finita qui. A parlare di operazione virtuosa per l'Italia e l'Europa è la stessa Commissione Ue, che ritiene quanto trattato da Palazzo Chigi in linea con Iris2, il programma europeo per la rete satellitare ed è dunque «applicabile» in tutto il territorio continentale.