Tvzap.it - “L’Eredità”, Tiziana vince, ma l’emozione è troppa: Liorni si spaventa (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,, masi. Il seguitissimo quiz show in onda sull’ammiraglia Rai ha inaugurato il nuovo anno con una puntata al cardiopalma. La concorrente, sbarcata nello studio senza troppe aspettative, è riuscita a superare tutti arrivando al temuto momento della ghigliottina; l’iconico gioco che separa il finalista dal montepremi accumulato durante la partita. Proprio durante queste battute finali il gioco si è tinto di intensità in modo inaspettato e il conduttore Marcoha avuto un momento di preoccupazione nei riguardi della concorrente. ( dopo le foto.)Leggi anche: “Storie Italiane”, Eleonora Daniele blocca la diretta: “Una grande notizia”Leggi anche: “Cosa ha fatto al Grande fratello”, Stefano smaschera Lorenzo e il pubblico si indigna (, la puntata di ieri, di professione traduttrice di romanzi, è stata la protagonista della puntata del quiz show “” andata in onda ieri, martedì 7 gennaio 2025.