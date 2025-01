Ilrestodelcarlino.it - L’anno degli alberghi. La famiglia Faraotti rilancia il Gioli e punta su via del Commercio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra vecchie glorie che tornano e nuove maxi costruzioni, il turismo ascolanoin alto per questo 2025. In primis con l’hotel, ex ‘Jolly’ di viale De Gasperi, che tornerà a splendere. Il 2024 si è infatti chiuso con il passaggio di consegne tra le due famiglie ascolane: dallaDi Marco la strutturaera è passata nelle mani dellae tornerà a vivere, visto il programma. È previsto infatti il recupero della struttura: "Siamo felici di poter prendere il testimone dallaDi Marco e non vediamo l’ora di riportare l’Hotelallo splendore" hanno dichiarato i membri della, Battista, la moglie Gigliola e i figli Roberta e Daniele. L’intervento prevede l’acquisto e il restyling ma il progetto è ancora in fase di definizione e i lavori entreranno nel vivo nel corso del 2025: quello che si può anticipare è che sarà un 4 stelle superior e che la gestione sarà diretta dalla