Linkiesta.it - La minaccia del tecnoligarca ormai è un problema europeo

Leggi su Linkiesta.it

In Germania, il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, ha denunciato pubblicamente il pericolo per la democrazia rappresentato da «influenze esterne» come quelle provenienti dalla piattaforma di Elon Musk (il quale, da parte sua, ha subito replicato definendolo «un tiranno»). In Francia, Emmanuel Macron ha accusato il proprietario di X di sostenere «una nuova internazionale reazionaria» e di intervenire direttamente nelle elezioni, a cominciare proprio dalla Germania, dove Musk fa esplicitamente campagna per Alternative für Deutschland, partito di estrema destra i cui massimi dirigenti hanno espresso in varie occasioni spiccate simpatie naziste. In Gran Bretagna, il primo ministro Keir Starmer ha dovuto respingere una martellante campagna di Musk, tesa ad attribuirgli la responsabilità per l’insabbiamento di una serie di adescamenti, violenze sessuali e omicidi a danno di minorenni perpetrati, in un arco di tempo compreso tra il 1997 e il 2013, da gruppi di pakistani in diverse città del paese (vicenda terribile su cui giustamente sono state condotte negli anni fior di inchieste giornalistiche e giudiziarie, processi penali e dibattiti politici).