Incidente mortale in Fi-Pi-Li. Auto travolta dal carico di un camion: 39enne perde la vita dopo un volo di 10 metri

Livorno, 8 gennaio 2025 –sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li all’altezza dello svincolo in direzione Stagno. La vittima è un uomo di 39 anni. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, 8 gennaio. Secondo una prima ricostruzione all’uscita della superstrada, nell’ultimo tratto nel territorio livornese, unè entrato in contatto con la barriera del guard-railndo parte del. Il mezzo pesante trasportava grandi lastre, pare di materiale metallico o cemento, una delle quali è scivolata dal mezzo piombando sulla carreggiata opposta. Proprio in quel momento stava transitando un’che è stata violentemente colpita daltanto da essere sbalzata fuori dalla carreggiata. L’impatto è stato talmente forte che la macchina è finita sotto al piano stradale facendo undi almeno 10e finendo la sua tragica corsa cappottandosi nel fiume sottostante lo svincolo.