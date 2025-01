Tarantinitime.it - Il tarantino Paolo Palminteri nuovo ambasciatore a Skopje

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidianoha assunto oggi l’incarico did’Italia a. Nato a Taranto il 2 febbraio 1975, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Perugia nel 1999.In seguito a esame di concorso, il 17 dicembre 2001 è nominato segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica.Dopo i primi incarichi alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e alla Direzione generale per i Paesi dell’Europa del ministero degli Esteri, nel 2004 assume come secondo segretario commerciale all’ambasciata a Helsinki.L'articolo Ilproviene da Tarantini Time Quotidiano.