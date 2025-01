Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 Gennaio 2025: La Scomparsa Di Anita!

Ildal 13 al 17scompare dal collegio e c’entra una vecchia conoscenza di Enrico. Per lui cambia tutto!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 13 al 17, al centro dell’attenzione ci sarà la piccola. Infatti, la bambina sparirà misteriosamente e questo porterà all’arrivo di un nuovo personaggio nella vita di Enrico, Lea Graziani, che potrebbe cambiare tutto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Enrico attraversa dei momenti difficili perché dopo la finevacanze natalizie,deve tornare in collegio e lui la deve salutare. Enrico apprende che il suo processo è stato rimandato ed in un momento così complesso, c’è solo Marta a sostenerlo.