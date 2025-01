Lettera43.it - Il ceo di OpenAI Sam Altman è stato accusato dalla sorella di abusi sessuali

Anndell’amministratore delegato diSam, ha intentato una causa sostenendo che il fratello ha regolarmente abusato sessualmente di lei tra il 1997 e il 2006. La causa, depositata il 6 gennaio presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto orientale del Missouri, sostiene che glisono cominciati quando la donna aveva tre anni e l’attuale ceo di12. In una dichiarazione congiunta su X, rilasciata insieme alla madre e ai due fratelli, Samha respinto le accuse: «Tutte queste affermazioni sono totalmente false».My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX— Sam(@sama) January 7, 2025Annaveva già mosso accuse simili contro il fratello«Prendersi cura di un familiare che affronta problemi di salute mentale è incredibilmente difficile», ha scritto Sam Altam.