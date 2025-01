Lanazione.it - Il 2025 sveglia il Fratres Perignano. Sette gol per cominciare la risalita

Il nuovo anno inizia con la goleada del, la delusione dei Mobilieri Ponsacco, il pari del Cenaia e l’ennesima sconfitta della Cuoiopelli. Le quattro squadre di Valdera e zona del Cuoio del girone A di Eccellenza continuano a navigare tra la media e la bassissima classifica anche se con umori opposti. Sorride ilche nella gare del debutto in panchina di Pacifico Fanani annienta il Fucecchio – al punto che il presidente della compagine bianconera ha deciso di rimborsare il biglietto ai 30-40 tifosi che domenica hanno seguito la squadra al Matteoli diassistendo alla figuraccia – con un 7-0 che poche volte si registra su questi campi. "I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria – le parole di Fanani – Non tanto per igol, ma per l’impegno e la determinazione, la fame di vittoria con cui sono scesi in campo.