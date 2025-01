Oasport.it - Golf: da Manassero sul PGA Tour al nuovo assalto di Migliozzi, un 2025 d’Italia da seguire con attenzione

Negli ultimi tempi, di rado come quest’anno c’è della buona curiosità anche sul latoistico in chiave Italia sportiva. Il merito è soprattutto da ascrivere a due uomini: Matteoe Guido. L’uno è semplicemente tornato, ha fatto divedere tutto il suo talento e ha conquistato per la prima volta la carta per giocare sul PGA. Cioè tra i più forti, quelli con i quali ogni giocatore si vorrebbe misurare.Partiamo chiaramente da Matteo, l’uomo che si è ripreso quella che non era mai mancata: la stima di tutto l’ambiente. Rory McIlroy ha speso tante belle parole per il suo ritorno in auge, a significare quanto sia stata importante la sua rinascita sportiva. Che, va detto, non è arrivata d’improvviso:si è rimboccato le maniche dopo gli anni terribili 2018-2019, nel 2020 si è ripreso sull’Alps, è tornato poi sul Challenge, nel 2023 si è ripreso la carta europea e in un solo anno si è direttamente spinto in quota PGA.