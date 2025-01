Laspunta.it - Frosinone, allarme smog: Scaccia “Controllati 8000 impianti in 4 anni. Saremo più incisivi”

Leggi su Laspunta.it

E’e qualità dell’aria a. I limiti non scendono, le polveri sottili restano in sospensione, polveri che i cittadini respirano quotidianamente. Programmate altre due giornate di stop al traffico e limite al riscaldamento che non dovrà superare i 19 gradi.“Su questa situazione interviene il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio.L’attenzione sui temi ambientali da parte dell’amministrazione comunale è massima – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio– Le iniziative messe in campo in questo ambito, con un approccio multifattoriale vista la complessità della tematica, vanno nella direzione della tutela della salute di tutti i cittadini.” “In particolare, mediante l’ufficio ambiente, è stato predisposto un calendario di controlli ancora piùsulle emissioni deglitermici.