Puntomagazine.it - Fondazione Valenzi: al Maschio Angioino finissage mostra sugli Ultras e presentazione libro “Cantami o curva”

Sabato 11 gennaio alle 11 nella sede delSala Litza CittanovadellaYouth. Our body is ours” edel” di Antonio MastrogiacomoTermina sabato 11 lafotografica “Youth. Our body is ours” nata da una ricerca antropologica sul fenomeno e sulla subcultura degli. Alle ore 11 discuteranno con l’autore Antonio Mastrogiacomo, docente presso l’Accademia di Belle Arti, del suo” pubblicato da Armando editore, la giornalista Arianna Scarnecchia e l’attivista e operatore sociale Gianni Manzo.Dedicato all’Avellino e ai suoi tifosi, questo lavoro è stato portato avanti lontano dal campo, in tutti i sensi possibili: unico rimedio al confinamento pandemico restava lo studio dei tantissimi materiali condivisi.