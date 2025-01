Ilnapolista.it - Danilo al Napoli, l’ufficialità potrebbe già arrivare nelle prossime ore (Di Marzio)

Il tempo dialla Juventus sembra essere giunto al termine. Il difensore brasiliano è completamente fuori (inspiegabile tecnicamente, all’avviso di chi scrive) dai piani di Thiago Motta e ciò conviene molto agli azzurri di Conte, che cercano un difensore in più da aggiungere in rosa (andrà via Rafa Marin? ndr). Ne scrive Gianluca Diquest’oggi, parlando di trattativa quasi giunta alle fasi decisive., rescissione contrattuale a breve. Va verso il(Di)Di seguito quanto si legge sul portale gianlucadi.com:“si avvicina sempre più al. La trattativa per il trasferimento del difensore brasiliano sta entrandofasi decisive, con la concreta possibilità di una risoluzione contrattuale con la Juventusore. Una volta formalizzata l’uscita dal club bianconero,firmare un accordo di un anno e mezzo con la squadra azzurra.