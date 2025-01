Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Ferragni lascia intendere che si tratti di lei e di sua figlia. Ma che senso ha?”: scoppia la polemica su una foto postata dall’influencer

è tornata completamente attiva sui social. Dopo un periodo di assenza che aveva preoccupato i suoi fan, in particolare durante l’estate, è ormai da qualche mese che l’influencer cremasca è tornata a pubblicare regolarmente contenuti su Instagram e TikTok. Post in cui documenta i suoi viaggi, poi le sue vacanze natalizie e la sua esperienza come fare la mamma ed essere entusiasta della compagnia dei suoi figli.Ma è proprio il suo ultimo post ad aver generato un’ondata di commenti negativi. Il motivo? Unain cui l’influencer, di spalle, sembra passeggiare per strada con in braccio la piccola Vittoria. Un bellissimo scatto tra madre e, insomma. Peccato che i fan più attivi abbiano notato qualcosa di strano. Le protagoniste di quelle, infatti, non sarebberoe Vittoria, ma un’altra donna, Iris de Richermont, che ha pubblicato su Instagram un video in cui indossa gli stessi abiti e lo stesso cappello che si vedono nellada