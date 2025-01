Lanazione.it - Cassonetti digitali attivati al Galluzzo. Alia spiega il funzionamento ai cittadini

È partita nell’area dell’attivazione deidi, operazione che rientra nel piano di Firenze città circolare, promosso proprio dae dal Comune. Le circa 70 postazioni presenti nella zona, per un totale di 350 contenitori, saranno accessibili per il conferimento dei rifiuti soltanto utilizzando la chiavetta digitale oppurepp, l’App discaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android che permette, attraverso ‘Aprilo’, di registrarsi con un doppio profilo (residente o turista) e di sbloccare i contenitori. Come sempre questo sistema riguarda tutti i tipi di rifiuti, eccetto il vetro. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo, e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca. A questo punto, attivando la pedaliera o il coperchio è possibile aprire il contenitore ed effettuare il conferimento.