Capodanno a Un posto al sole Ma qualcuno non si presenta al veglione

a Upas, e tutti al palazzo si organizzano per il. Ma il più organizzato di tutti è Guido, che ha addirittura costretto Silvia e Michele a preparare ila casa loro per poter stare con Claudia, e poi a mezzanotte scendere dal figlio Lollo per il compleanno. Ma, tanto per cambiare, Claudia ha un contrattempo all’ultimo minuto e non si, lasciandolo da solo con i due amici. A quel punto Mariella si organizza per andare fuori con Bice, che le rifila un accompagnatore. E la cosa inizia a far ingelosire Guido. Anche Rossella e Nunzio però, tanto per cambiare, vengono interrotti sul più bello. Questa volta però non è Samuel, ma Micaela, con la scusa di un allagamento nell’appartamento accanto. Anche lei non vuole che che Samuel vada via, e cerca di dare fastidio a Nunzio.