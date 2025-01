Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, Scuffet solo l’inizio: Hasa in arrivo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildelè partito nel migliore dei modi. Gli azzurri si sono assicurati infatti le prestazioni di Simone, arrivato dal Cagliari nell’operazione che ha visto, invece, Caprile compiere il percorso inverso. in questo modo, Conte ha ottenuto un secondo portiere affidabile e d’esperienza, dando all’ex Bari la possibilità di giocare di più e mettersi quindi in mostra in Sardegna. Sistemata la porta, però, ilè pronto a siglare un colpo sulla trequarti, andando a prelevare dal Lecce il giovane Luis, tutto fatto per: fissate le visite medicheAltro colpo diper il, che sembra intenzionato a rinforzare al massimo la rosa. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Luise inin città e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito.