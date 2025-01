Quifinanza.it - Bonus caldaia 2025, cosa fare per ottenerlo e chi sono i beneficiari

Sebbene nelnon sia previsto unspecifico dedicato esclusivamente alle caldaie, i cittadini potranno continuare a contare su alcune agevolazioni per cambiare il proprio impianto di riscaldamento derivanti da misure quali l’eco, ilristrutturazione, il supere il conto termico. Entrando più nello specifico,previste detrazioni per l’acquisto e l’installazione di impianti ad alta efficienza energetica, pur con le limitazioni imposte neldalla Direttiva Case Green che esclude totalmente gli impianti alimentati con combustibili fossili.Caldaie con l’ecoe ilristrutturazioneChi intende cambiare la proprianelcon impianto più efficiente dal punto di vista energetico può, anzitutto, sfruttare le agevolazioni previste dall’ecoe dalristrutturazioni che prevedono una detrazione fiscale del 50% delle spese di acquisto, installazione, interventi alle reti di distribuzione, per la certificazione energetica e di adeguamento edilizio.