Lanazione.it - Baciati dalla Fortuna: Lotteria Italia, 150mila euro nell’Aretino. Festa per i sei vincitori

Arezzo, 8 gennaio 2025 –sì, ma non esattamente come un anno fa. Laporta nella calza della Befana150 miladivisi in sei premi tra terza e quarta categoria. Niente da fare per i premi milionari, i primi sei estratti, che di fatto con il loro importo possono cambiare la vita. Ad ogni modo idi 50milae così via hanno giustamente di che festeggiare grazie a cifre che certamente possono contribuire a togliersi più di uno sfizio. Scorrendo il comunicato stampa, pubblicato anche sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ecco che il premio più ricco targato Arezzo è quello del biglietto serie R numero 225972 venduto ad Arezzo che ha portato in dote al suo possessore ben 50milacome premio di terza categoria.