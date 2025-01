Andy Muschietti conferma che Robert Pattinson non sarà il Batman del CDU

Leggi su Cinefilos.it

chenonildel CDUSubito dopo Natale, abbiamo ricevuto la deludente notizia che il sequel di Thedi Matt Reeves, che non sembra più intitolato “The– Part II“, ha subito un forte ritardo e non arriverà nelle sale prima del 1° ottobre 2027.Nonostante il co-CEO dei DC Studios James Gunn abbia dichiarato sui social media che il ritardo era semplicemente dovuto al fatto che la sceneggiatura non era stata completata, si è speculato sul fatto che alcune recenti voci relative al fatto che Gunn volesse portare la starnel ruolo del Cavaliere Oscuro del DCU potevano essere la vera ragione.Gunn ha precedentemente ammesso di aver preso in considerazione l’idea di tenerecomee l’insider Jeff Sneider è ancora irremovibile sul fatto che questa sia la linea d’azione che il regista di Superman vuole intraprendere.