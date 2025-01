Digital-news.it - Addio a Rino Tommasi, Maestro del Giornalismo Sportivo da Canale 5 e Tele+ fino a Sky Sport

Loitaliano è in lutto per la scomparsa di, il giornalistache avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 23 febbraio. Tra i grandi maestri della professione,ha scritto pagine indelebili delitaliano, spaziando dalla boxe al tennis. Per decenni ha raccontato questiin Italia, lasciando un segno con le sue analisi e telecronache, dapprima su(di cui fu il primo direttore) e poi su Sky, insieme all'amico Gianni Clerici.Nato a Verona il 23 febbraio 1934,è stato la voce più amata del tennis italiano. Indimenticabili le sue telecronache insieme a Gianni Clerici, arricchite da aforismi eterni, come il celebre "circoletto rosso". Esperto anche di boxe,è stato organizzatore pugilistico per oltre dieci anni e ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando con varie testate, tra cui il Messaggero, Tuttoe la Gazzetta dello, per cui ha scritto per più di quarant'anni.