Panorama.it - Addio a Rino Tommasi, la voce del tennis che non vinceva

Chissà cosa sarebbe stata l'epoca d'oro delitaliano con lae la competenza di. E la leggerezza di Gianni Clerici, il 'Dottor Divago' mentre aera stato riservato il soprannome di 'Compute'. Solo chi ha vissuto i meravigliosi anni televisivi dal 1981 in poi può comprendere il rammarico di non aver avuto le voci di due autentici fuoriclasse del giornalismo sportivo a fare da collante narrativo della parabola straordinaria di Jannik Sinner e dei suoi fratelli.si è spento all'età di 90 anni, due dopo Gianni Clerici. Si chiude un'epoca, per sempre.è stato un gigante della comunicazione e del racconto dello sport: la boxe e il. Del pugilato era stato anche promoter nei ruggenti anni '70, quelli in cui la noble art riempiva i palazzetti e l'Italia era terra feconda di talenti e di passione popolare.