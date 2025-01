Cityrumors.it - Addio a Fabio Cudicini, il leggendario “Ragno nero” del Milan

Leggi su Cityrumors.it

Era nato a Trieste nel 1935, aveva 89 anni, con la maglia rossonera aveva conquistato un coppa Campioni, l’Intercontinentale e lo scudettoUna parata lassù in cielo. A giocare con tanti altri campioni e a sorridere come faceva spsso dopo un intervento che sembrava impossibile, ma per lui era tutto o quasi semplice. Se ne è andato, il miticodel, il” del(Screenshot cityrumors.it)Per i più giovani, magari, non dirà molto, maè stato uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano. Ha cominciato a difendete i pali dell’Udinese, poi però è andato aldove è cominciata la sua leggenda insieme a un altro mito come Nereo Rocco.In maglia rossonera ha vinto uno scudetto nella stagione 67-68, poi tutto il resto come una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e con la Roma conquistò una Coppa delle Fiere.