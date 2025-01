Lettera43.it - Acca Larentia, la procura di Roma aprirà un fascicolo sulla commemorazione

Leggi su Lettera43.it

Ladiha avviato accertamentitenutasi martedì 7 gennaio nella via, a sud della capitale, per ricordare l’anniversario dell’omicidio di due giovani neofascisti avvenuto nel 1978. L’evento ha visto la partecipazione di oltre mille esponenti di gruppi di estrema destra, tra cui CasaPound. Secondo fonti giudiziarie, durante la manifestazione numerosi militanti avrebbero eseguito saluti fascisti. Gli inquirenti sono in attesa delle relazioni ufficiali da parte della Digos e del Nucleo informativo dei carabinieri per avviare undi indagine.(Imagoeconomica).I reati ipotizzati: le violazioni delle leggi Mancino e ScelbaI magistrati ipotizzano la violazione della legge Mancino del 1993, che punisce l’istigazione alla violenza per crimini d’odio, e della legge Scelba del 1952, che vieta l’apologia di fascismo e ogni tentativo di ricostituzione del disciolto partito fascista.