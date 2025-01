Ilrestodelcarlino.it - A 14 nel caos a Bologna per la chiusura in ritardo di un cantiere. Le notizie sul traffico di oggi

, 8 gennaio 2025 - Mattinata diper chi si sposta in auto, sia in centro città che in autostrada a. In via Amendola un autobus doppio è rimasto bloccato al centro della carreggiata bloccando la circolazione: il risultato sono file in tutta l'area circostante la stazione. In A14, invece, a causa dei ritardi nelladi undovuti alla mancanza di bitume, in direzione sud, tranquillo San Lazzaro e Castel San Pietro, si sono create file fino a 5 chilometri. Analoghi problemi in direzione nord, dove invece i rallentamenti sono dovuti a un mezzo pesante in fiamme. I disagi alla circolazione autostradale hanno avuto ovviamente ripercussioni anche sulla tangenziale.