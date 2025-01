Nerdpool.it - 5 Personaggi di One Chicago che meritano più spazio nel 2025

Oneha grandi progetti per il. Il franchise ha dominato gli ascolti della NBC nel 2024 e il ritorno del crossover del franchise alla fine del mese dimostra cheMed,Fire ePD stanno prosperando come universo televisivo condiviso.Parte del fascino di One, naturalmente, è l’ampia gamma didel suo cast. In fin dei conti, si tratta di un franchise corale e, come tale, le persone avranno i loro preferiti. Considerate questa una lista di desideri per il nuovo anno. Questi sono iche speriamo abbiano piùsullo schermo nel, con una breve spiegazione del perché.Stella Kidd –FireStella Kidd (Miranda Rae Mayo) è un caso interessante. Fa parte diFire dalla quarta stagione ed è uno dei pilastri dello show in termini di importanza.