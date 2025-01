Ilnapolista.it - Zanetti e l’inchiesta ultras: «Beretta e Ferdico mi avevano chiesto di intercedere con l’Inter»

Il vice presidente delJavierè stato interrogato perche vede coinvolto il club nerazzurro e il Milan.L’Ansa ha potuto accedere al verbale rilasciato per il prossimo 20 febbraio, quando si terrà il processo con rito immediato.: «midicon»Di seguito, le dichiarazioni di:«Andreae Marco, ai tempi capi della Curva Nord, midicon la società per ottenere un numero di 200 biglietti in più per la finale di Champions League, che si sarebbe disputata a Instanbul. Per me la vicenda era finita, nel momento in cui avevo avvisato Gianluca Cameruccio, security manager del, il suo vice Claudio Sala e Massimiliano Silva, dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria.