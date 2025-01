Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns Vs The Rock, un confronto epico è all’orizzonte?

Il debutto di RAW su Netflix della scorsa notte ha presentato un momento chiave nella saga della Bloodline.ha affrontato Solo Sikoa in un Tribal Combat Match, il vincitore avrebbe conquistato l’Ula Fala e il titolo di Tribal Chief. Il match è stato caratterizzato da azione intensa, interferenze e near fall. Dopo un Helluva Kick di Sami Zayn,ha messo a segno due spear per assicurarsi la vittoria.Dopo il match, Paul Heyman si è apprestato a incoronarecon l’Ula Fala, come da suo compito. Prima di riuscirci, però, Theè salito sul ring. Ha preso l’Ula Fala dalle mani di Heyman, l’ha posta intorno al collo die lo ha abbracciato. Questo gesto ha simboleggiato il dominio di, segnando un importante sviluppo nella storyline della Bloodline.