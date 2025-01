Violenta e cattiva Grande Fratello per Shaila il gioco finisce male | piovono critiche

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mercoledì 8 gennaio nuova puntata dal, Alfonso Signorini è pronto a prendere decisioni nette. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi suGatta che, secondo una parte del pubblico, meriterebbe l’esclusione dal programma. Intanto Zeudi sembra aver spoilerato che domani sera Ilaria Galassi lascerà la Casa. “Che pa**e che Ilaria se ne va”, ha detto l’ex Miss Italia tra sé e sé, in un momento che è stato ripreso dalle attente telecamere del GF.>> “Cosa le succede adesso”., Helena nei guai: la scoperta dopo il comunicato pesantissimoZeudi che ha chiuso con Helena dopo l’ennesimo batti e ribatti. “Sei una ragazzina prepotente, non sei onesta con te stessa”, aveva detto Helena. E Zeudi non era rimasta in silenzio. “Ci sono tante persone che mi domandano perché io te non siamo più vicine come prima, perché il nostro rapporto stia evolvendo in un altro modo adesso”.