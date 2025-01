Ilgiorno.it - Una città da medaglia. Da Federica Pellegrini a ’Gimbo’ Tamberi. L’anno d’oro di Seregno

Si svolgerà sabato la cerimonia inaugurale dieuropea dello Sport 2025. Una lunga sfilata con la partecipazione delle associazioni sportive locali partirà dal parco XXV Aprile per attraversare tutto il centro cittadino e raggiungere piazza Martiri della Libertà. E, nella stessa serata, il Galà dello Sport al PalaSomaschini per premiare tutti gli atleti seregnesi che nella stagione 2023/24 hanno ottenuto risultati di eccellenza. Un grande coinvolgimento del territorio, dunque, per vivere al meglio l’annata daprotagonista nel mondo dello sport. Un riconoscimento di Aces Europe che lasi è aggiudicata insieme ad altre realtà del nostro continente che permetterà di caratterizzare la vita cittadina nel corso dei dodici mesi. Tante le manifestazioni in programma, non mancano i grandi nomi.