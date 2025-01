Davidemaggio.it - Un ‘nuovo’ Leopardi su Rai1

Prevista inizialmente per metà dicembre, la prima regia televisiva di Sergio Rubini vede la luce oggi, 7 gennaio 2025: le due puntate di– Il Poeta dell’Infinito, realizzate da Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com e Oplon Film con il sostegno di Apulia Film Commission e di Marche Film Commission, andranno in onda questa sera e domani su Rai 1 dopo Affari Tuoi.Ad interpretare il poeta sarà Leonardo Maltese, classe 1997 già visto al cinema (Il Signore delle Formiche) ma volto nuovo per il pubblico del piccolo schermo. Che potrà però contare sulla presenza di nomi cult della serialità nostrana, quali Alessio Boni (il Conte Monaldo, padre del poeta), Giusy Buscemi (Fanny Targioni Tozzetti) e Alessandro Preziosi (Don Carmine), affiancati da Valentina Cervi (Adelaide Antici), Cristiano Caccamo (Antonio Ranieri) e Fausto Russo Alesi (Pietro Giordani).