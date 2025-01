Lanazione.it - Science Lab: un anno con i big della ricerca

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Un nuovoporta con sé il ritorno di neuroscienziati, fisici, senatori a vita e studiosi vincitori di prestigiosi premi internazionali. Sarloro i protagonisti, insieme al papà del bosone, a genetisti, filosofi e biologi, di «ArezzoLab», il festival dedicato alla scienza che torna dopo le prime due fortunate stagioni per il terzoconsecutivo e rilancia aumentando gli appuntamenti. Quest’sarnove gli eventi in programma: sette già annunciati e due eventi speciali che verrsvelati. Il festival diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi con l’Associazione Lab, si svolge in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Arezzo. Dopo gli incontri con il neuroscienziato Anil Seth e il giornalista Patrick Winn, la rassegna riparte a gennaio. Arriva Michela Matteoli, neuroscienziata di fama internazionale il 18 gennaio alle 21 al Pietro Aretino.