Ranocchia | L’Inter deve maturare Caduti gli equilibri

L’ex giocatore del, Andrea, dopo la sconfitta delcontro il Milan, negli studi di Mediaset ha parlato della gioia dei rossoneri e del capitombolo in casa nerazzurra. LAVORO – Nel post-partita di Inter-Milan, negli studi di Canale 5, Andreaha commentato la sconfitta delin finale di Supercoppa Italiana. Queste le parole dell’ex giocatore del: «È difficile da spiegare dall’esterno.era in controllo, ma dopo il gol subito sembra che glisiano crollati. Il Milan ha fatto una bella partita, irriconoscibile rispetto a dieci giorni fa. Il nuovo allenatore ha messo in piedi una squadra che prima faticava. È stata una partita strana: nei primi 45 minuti il nulla, poi è successo di tutto.ancorasotto questo aspetto.