Pulisic | Abbiamo messo tanta energia Dopo 2-0 non mollato

ha parlato al termine della partita tra Inter e Milan, finita 2-0. L'americano ha commentato la vittoria dei rossoneri.– Christianha parlato nella one-to-one con Radio Serie AInter-Milan 2-3 di Supercoppa: «Per cambiare questa partita, come contro la Juventus, è stato top.il 2-0 pensavo fosse difficile, ma nonmai. Questo conta tanto per me. Leader? Non lo so, non parlo tanto, voglio dimostrare in campo. Voglio essere sempre decisivo sia in allenamento che in partita. Siamo una grande squadra,ancheil 2-0 dell'Inter. Dedica? Sensazione buona, per me primo trofeo: sono molto felice».