Iodonna.it - Protagonista il sindaco di un piccolo paese alle prese con la decisione della moglie di cambiare sesso dopo 40 anni di matrimonio

In onda questa sera21.20 su Rai 3, Un uomo felice racconta la storia di una donna che,quarant’di, decide di. Una commedia esilarante e ricca di spunti di riflessione che può contare sulla recitazione di una coppia di fantastici attori francesi: Fabrice Luchini e Catherine Frot, quest’ultima celebre per tanti film come La cuoca del presidente e La signora delle rose. Vittoria Schisano su Netflix: «Sono una donna normalela transizione» X Leggi anche › “La petite”: la recensione del film con Fabrice Luchini Un uomo felice, la trama del film su Rai 3In una cittadina del Passo di Calais, nell’estremo nordFrancia, il non più giovaneconservatore Jean Leroy (Fabrice Luchini) è pronto a rintarsi ai suoi elettori e a governare per il terzo mandato di fila.