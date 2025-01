Metropolitanmagazine.it - Poohniverse, confermati altri personaggi nel film horror corale basato sui personaggi delle fiabe

Il Twisted Childhood Universe, composto da versioni slasher di amatidell’infanzia, si sta preparando per il suo primo grande evento.: Monsters Assemble riunirà le edizioni malvagie di Winnie-the-Pooh, Peter Pan e un’orda distorici. Mentre i dettagli della trama sono in gran parte tenuti nascosti, uno dei registi dietro il franchise ha confermato che alcuni di questi cattivi saranno spietati più di, e altre icone dell’infanzia/Disney si uniranno al. ComicBook ha parlato di recente con Scott Chambers, uno dei produttori del franchise e sceneggiatore/regista del prossimo Peter Pan’s Neverland Nightmare, e ha spiegato che il suo Peter rapisce i bambini e diventerà la più grande forza del male dell’intero.“Ognisarà diverso, e questo è incredibilmente dark per un motivo.