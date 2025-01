Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Piersanti Mattarella, la pista mafiosa non basta per cancellare le responsabilità nere

Le novità investigative sull’uccisione di, nate su impulso di una lettera anonima, potrebbero contribuire a chiarire alcuni aspetti di quel delitto politico ma non a chiuderlo definitivamente.Ci auguriamo che la procura di Palermo possa ridefinire più solidamente di quanto non sia stato possibile in passato il contributo della manoall’operazione del 6 gennaio 1980: diversi pentiti – Buscetta, Mannoia, Mutolo, Di Carlo – hanno parlato di Nino Madonia, il boss oggi incriminato insieme a Giuseppe Lucchese, come il killer dima con dichiarazioni contraddittorie e sempre de relato. Dichiarazioni che forse hanno contribuito ad alleggerire la pressione investigativa sulla “nera” del delitto che, sebbene abbandonata a sé stessa, resta tra i più lucidi contributi di Giovanni Falcone nella descrizione del potere italiano degli anni 80 del secolo scorso.