"Oddio, perdonami". Grande Fratello, Eva fa una terribile gaffe con Stefania. Cala il gelo vero

Il 16 dicembreOrlando ed Eva Grimaldi hanno fatto il loro ingresso nella cas adel, portando con sé energia, esperienza e un tocco di vivacità. Non è la prima volta che le due donne partecipano al noto reality:Orlando, conduttrice e showgirl amatissima, aveva già preso parte alla quinta edizione nel 2020, mentre Eva Grimaldi, attrice molto apprezzata dal pubblico, era stata protagonista della sesta edizione nel 2021.Oltre alla loro notorietà e carisma,ed Eva sono benvolute sia dagli spettatori che dagli altri concorrenti della Casa. La loro presenza ha subito ravvivato le dinamiche del reality, che stava registrando ascolti particolarmente bassi dall’inizio di questa edizione. Non a caso, Alfonso Signorini ha deciso di coinvolgerle proprio per dare una scossa al programma, puntando sulla loro capacità di creare momenti coinvolgenti e memorabili.