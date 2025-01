Formiche.net - Non cedere al ricatto ma intensificare la risposta all’Iran. I consigli di Ottolenghi

Leggi su Formiche.net

Resta in carcere a Opera Mohammad Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano arrestato lo scorso 16 dicembre a Malpensa su mandato emesso dagli Stati Uniti, ritenuto il presunto “uomo dei droni” di Teheran. Al momento, e fino all’udienza fissata per il 15 gennaio, la Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, mantiene il parere negativo all’istanza della difesa per la concessione dei domiciliari.Oggi Fatemeh Mohajerani, portavoce del governo iraniano, ha dichiarato che l’Iran si augura che il caso della giornalista Cecilia Sala “venga risolto” e che il suo arresto non sia “una ritorsione” per quello di Abedini. Parole simili erano state pronunciate il giorno prima da Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, secondo cui “non esiste alcun collegamento” tra i due arresti.