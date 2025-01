Ilnapolista.it - Neymar: «Ronaldo ha ragione. Il livello della Saudi Pro League sta crescendo, è meglio della Ligue1»

Secondo la Cnn,è pronto a tornare ai suoi livelli insieme a Messi e Suarez. Infatti il brasiliano ha confessato in una intervista alla Cnn di sognare ancora la mitica Msn (Messi-Suarez-).«Ovviamente, giocare di nuovo con (Lionel) Messi e (Luis) Suárez sarebbe incredibile. Sono miei amici. Ci parliamo ancora. Sarebbe interessante far rivivere questo trio. Sono felice all’Al Hilal, sono felice in Arabiata, ma chissà. Il calcio è pieno di sorprese».: «Oggi i giocatoriProsono migliori»Nell’intervista,parla anche dell’Arabiata, dell’addio al Psg e del suo futuro.«Quando è uscita la notizia che avrei lasciato il Paris Saint-Germain, il mercato degli Stati Uniti era chiuso, quindi non avevo questa possibilità. Il progetto che mi hanno offerto in Arabiata era molto buono, non solo per me ma anche per la mia famiglia, quindi andare in Arabiata è stata l’opzione migliore».