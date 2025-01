Liberoquotidiano.it - Neonato morto nella culla termica a Bari: indagato don Antonio Ruccia, ecco le accuse

Il parroco della chiesa San Giovanni Battista di, don, èper omicidio colposo, in relazione al decesso del bimbo di circa un mese avvenuto presumibilmentenotte tra l'1 e il 2 gennaio. Il corpicino del bimbo era stato trovato all'interno della. A quanto pare, secondo alcune testimonianze, la porta non era chiusa e quindi non sarebbe scattato l'allarme di avviso della presenza di un. "Abbiamo vissuto un'esperienza traumatica. Noi siamo chiamati a essere comunità che genera la vita. Forse questo è un segno di essere impegnati a dare ancora di più a questa città che invecchia, sta morendo. Forse il Signore ce lo sta chiedendo in maniera forte, siamo chiamati a essere segno di vita", ha detto il parroco nel corso dell'omeliamessa di ieri.